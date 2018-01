Premi Wakker per la Nova Fundaziun Origen

La Protecziun da la patria undrescha l'Onn dal patrimoni cultural 2018 la Nova Fundaziun Origen a Riom GR cun il Premi Wakker 2018. La fundaziun e ses festival cultural Origen dettian novas perspectivas al patrimoni architectonic ed uschia ad in entir vitg.

La basa è il patrimoni cultural local che ha grazia ad Origen, in'influenza che surpassa ils cunfins regiunals, scriva la Protecziun da la Patria en ina communicaziun. Il Premi Wakker da la Protecziun da la patria vegn surdà dapi il 1972 mintg'onn ad ina vischnanca. Sco excepziun speziala na survegn l'Onn dal patrimoni cultural 2018 nagina vischnanca, mabain per l'emprima giada in'organisaziun da la societad civila il premi desiderà.

Il Premi Wakker La Protecziun da la patria surdat dapi il 1972 mintg'onn ad ina vischnanca politica u en cas excepziunals ad organisaziuns u uniuns il Premi Wakker. Cun CHF 20'000 ha la summa dal premi in caracter plitost simbolic; la valur dal premi sa mussa plitost en la renconuschientscha publica d'ina prestaziun exemplarica.

Riom è confruntà cun la midada da structura

La Nova Fundaziun Origen fundada il 2006 e ses festival cultural Origen han lur center a Riom en il Surses. Sco blers vitgs en las regiuns perifericas da la Svizra è era Riom confruntà cun la midada da structura, la depopulaziun e consequentamain cun blers edifizis nunutilisads. La dumonda da l'ulteriur diever da la substanza architectonica n'è betg mo a Riom daventada ina sfida decisiva per il svilup local.

Sviluppar in avegnir ord l'agen patrimoni cultural

Ils edifizis vids custaivels en il vitg haja la fundaziun vesì sco schanza per l'avegnir, scriva la Protecziun da la Patria. Empè da planisar in nov tempel cultural per ses festival da success, haja la fundaziun decidì da tgirar il patrimoni architectonic sco caracteristica particulara e d'utilisar quel plain respect per novas represchentaziuns.

Nova vita en il vitg

Origen utilisescha il patrimoni architectonic a Riom sco fund da resonanza e sco lieu d'acziun e da producziun per s'occupar artisticamain cun il grond stgazi da chanzuns e d'istorgias da la regiun. La fundaziun na chapeschia il vitg muntagnard betg mo sco culissa per ses festival, mabain ha en mira l'activaziun intenziunada da las resursas existentas en il lieu.

Novas perspectivas per il turissem en il territori muntagnard

Partind da l'agen patrimoni cultural saja reussì ad Origen da sviluppar in'attracziun che tanscha lunsch sur ils cunfins da l'atgna vallada ora. Tge che vegn producì a Riom resuna en l'entir chantun, en l'entira Svizra e schizunt a l'exteriur. L'engaschament da la fundaziun saja exemplaric per ils potenzials economics che spetgian en il territori da muntogna da vegnir activads, scriva la Protecziun da la Patria en sia communicaziun.

Dar nova vita al patrimoni architectonic

Da bell'entschatta tschertga Origen vias da render utilisabel tant a moda pragmatica sco era cun responsabladad il patrimoni architectonic per ses intents, uschia la Protecziun da la Patria. Il chastè da Riom cun muntada simbolica, ma dapi decennis nunutilisà, daventia lieu da represchentaziun independent da l'aura. Per pussibilitar in manaschi durant tut l'onn dettia la fundaziun nova vita al bain da la famiglia-pastiziera Carisch che na vegn dapi daditg betg pli duvrà: il clavà daventa lieu da represchentaziun e la villa Carisch foyer e lieu da barat. La chasa da scola serrada serva sco local d'emprova e biro da producziun. Ulteriurs pass preparads ditg ordavant vegnan a suandar.

