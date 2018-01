President communal da Mut è pensiunà

La fin da quest onn va Johann Martin Wyss en pensiun. 30 onns è el stà en uffizi sco president communal per la vischnanca da Mut/Mutten, che fusiunescha il schaner cun Tusaun.





Sco quai che Johann Martin Wyss ha ditg en il discurs cun RTR, saja el ussa led da pudair dar giu il post sco president communal. Era sche la fusiun cun Tusaun na fiss betg gartegiada, avess el vulì chalar quest onn cun ses uffizi: Insacura saja avunda. Ma el haja per gronda part adina gì plaschair vi da ses uffizi, era sch’el haja pliras giadas pensà da dar giu ses post. Sin la dumonda tge che saja stà in dals pli buns muments en tut quels onns, menziunescha Wyss il sviament che Mut ha survegnì. Quai haja meglierà ferm ils viadis giu en la val – avant devi mo ina stretga via da guaud a Mut.

Bunas collavuraziuns

En bella regurdientscha ha el era ils blers empernaivels barats cun la vischnanca da padrinadi da Riehen/Basilea ed il Padrinadi svizzer per vischnancas da Muntogna. Omaduas hajan pussibilità bler a Mut, che n'haja mai gì memia blers daners en la cassa da la vischnanca.

Ussa è Johann Martin Wyss led, ch’el po suenter la pensiun sco manader d’in’agentura dad in'assicuranza a Tavau, ussa er ir en pensiun sco president communal. Sco bab da quatter uffants possian el e sia dunna ussa era sa deditgar dapli a la famiglia e lur uffants. In dals gronds hobis dal president communal, che va en pensiun la fin da l’onn, è plinavant la chatscha.

