En il rom da la nova politica regiunala da la confederaziun ha la regenza concedì a la Viafier retica ina contribuziun 900 000 francs per il project «Viaduct da la Landwasser – simbol dal Grischun». Las contribuziuns vegnan surpigliadas per mintgamai la mesadad da la confederaziun e dal chantun.

Prest in milliun per inscenar viaduct dal Landwasser

Il viaduct da la Landwasser duai vegnir inscenà sco tur da signal da la Viafier retica e dal turissem grischun. Ultra da la viafier duai il spazi d'attracziun vegnir cumplettà ensemen cun il Parc Ela cun ils elements guaud, agricultura, aua e selvaschina/chatscha. Il territori enturn il viaduct da la Landwasser duai daventar uschia ina destinaziun d'excursiun nova ed impurtanta per il turissem da stad en tut il Grischun.

Masterplan pront l'onn 2020

En il rom dal project – purtà da la Viafier retica sco er da las vischnancas da staziunament e da la regiun – vegn sviluppà in model da fatschenta per l'entir spazi d'attracziun. En quest connex duain er vegnir scleridas las rollas da la Viafier retica, da las vischnancas, da la regiun, da las organisaziuns turisticas, dal Parc Ela e da Grischun vacanzas. Fin la primavaira 2020 duai vegnir preschentà in masterplan sco basa per ina realisaziun definitiva dal project «Viaduct da la Landwasser – simbol dal Grischun».

