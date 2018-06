La finamira principala dal project è d’inscenar temas autentics e da far accessibels quels als giasts. Uschia pudessia dar in tren turistic che passa il viaduct da la Landwasser. Plinavant pudessia dar a Ferrera/Schmitten ina plattafurma panoramica.

Il concept da traffic prevesa, che l’areal enturn la staziun da Surava daventa il nov access per il traffic individual. Plinavant pudessia dar là in deposit istoric da show, sco lieu da partenza per trens che curseschan mintga di tranter Filisur e Tagn/Wiesen. A Filisur lura pudessia dar in vitg da vaguns da viafier cun butias da souvenirs ed indrizs sanitars.

Tranter ils differents elements d’attracziun duain ils giasts vegnir en contact cun quatter temas principals dal Parc Ela: il guaud, l'aua, la selvaschina, la chatscha e l'agricultura, quai cun il viaduct da la Landwasser sco culissa. Ad Alvagni Bogn pudess plinavant vegnir augmentada la valur da la via d’aua ch’exista gia. Cun il viaduct da la Landwasser sco culissa pudessia dar inscenaziuns sin in bain puril da bio.

Divers partenaris

Vi dal project sa participeschan la Regiun Alvra, las vischnancas Bravuogn Filisur, Ferrera/Schmitten, Albula/Alvra, il Parc Ela, la Viafier retica e Grischun vacanzas. Emprimas calculaziuns quintan cun in volumen d’investiziun da 20 milliuns francs. Ils purtaders dal project speran sin in stumpel turistic che duai purtar dapli giasts.

Masterplan enfin il 2020

En il rom dal project vegn sviluppà in model da fatschenta per l'entir spazi d'attracziun. En quest connex duain er vegnir scleridas las rollas da la Viafier retica, da las vischnancas, da la regiun, da las organisaziuns turisticas, dal Parc Ela ed era da Grischun vacanzas. Fin la primavaira 2020 duai vegnir preschentà in masterplan sco basa per ina realisaziun definitiva dal project «Viaduct da la Landwasser – simbol dal Grischun».

