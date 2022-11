La regenza conceda a l'uniun Landwasserwelt ina contribuziun chantunala da maximalmain 2,9 milliuns francs per realisar il project «Landwasserwelt Graubünden». Quai sut la cundiziun che la finanziaziun totala è segirada. Latiers tutga er ina decisiun dal cussegl d'administraziun da la Viafier retica, ch'ha medemamain gievgia dà glisch verda al project. Las vischnancas d'Alvra, Bravuogn Filisur, Schmitten e Tavau han concludì lur sustegn finanzial gia la stad 2021.

Cun quest project vul la regiun Alvra nizzegiar meglier il potenzial turistic en connex cun il viaduct da la Landwasser. Il plan turistic prevesa da render accessibels e perceptibels per in public pli vast ils temas «cultura da viafier» e «patrimoni mundial da la UNESCO Viafier retica». Quai cun intermediar ed inscenar cumplementarmain temas regiunals tipics. Il spazi d’aventura s’extenda en la Val d’Alvra da Filisur fin ad Alvagni Bogn sco er fin a la Zügenschlucht a Tavau Wiesen e fin la staziun da Bravuogn.

Realisaziun fin mez 2024

Tut en tut vegnan investids da las vischnancas da domicil, da persunas privatas, dal chantun Grischun e da la Viafier retica var 12 milliuns francs en la «Landwasserwelt» per stgaffir en il territori enturn il viaduct da la Landwasser in nov lieu d’excursiun da stad. Planisads è tranter auter in tren pendulari cun fermadas dasper il viaduct, aventuras sin in bain puril u er in viadi da sugas tras las tschimas da las plantas, tualettas publicas e mussavias. Plinavant duain er las sendas e puncts da panorama sco er il museum da la viafier vegnir meglierads. La finamira è da pudair avrir l'aventura la stad 2024.