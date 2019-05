Il chantun segirescha per passa in mez milliun francs il Cuolm da Latsch cunter lavinas. Pervi da la stipezza e da l'exposiziun datti a la flanca sidvest dal culm da Latsch in grond problem da naiv che glischna. Cun la protecziun da lavinas vegn augmentada la segirezza dals abitadis da Latsch e Stugls sco er da la via da colliaziun chantunala. Il project vegn realisà en quatter etappas fin il 2022.

