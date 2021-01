Sco quai che Simon Berger, il manader da la Tgira da monuments dal Grischun ha ditg, dettia schon tschertas restricziuns tar immobiglias protegidas. Uschia dettia bajetgs che dovran in tetg da crap. En tals cas na saja per exempel betg pussaivel da montar panels solars sin il tetg. Ins emprovia però adina da chattar soluziuns che laschian realisar mesiras energeticas er tar bajetgs che stettian sut la protecziun da monuments. Savens hajan immobiglias protegidas era in edifizi annex. Lura saja per exempel pussaivel da montar panels solars sin quel.

«Mintgatant dovri cumpromiss»

Andrea Lötscher dal post spezialisà d’energia da l’Uffizi d’energia e traffic ha ditg, ch’i dettia tant ils giavischs da la Tgira da monuments che veglia proteger il maletg dal vitg, sco era ils interess da l’Uffizi d’energia che veglia cuntanscher las finamiras dal clima ed energia. Mintgatant dovria quai era tscherts cumpromiss, uschia che tuttas duas varts possian viver cun la soluziun. Tenor Lötscher n’haja la nova ordinaziun d’energia dal Grischun betg consequenzas negativas per sanaziuns energeticas d’immobiglias protegidas da la Tgira da monuments. Tar fitg paucs cas possian ins era far excepziuns, sche betg tut las premissas da la lescha possian vegnir resguardadas.