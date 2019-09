L'uniun Parc Ela fa in test ensemen cun la vischnanca da Bravuogn Filisur. Sco ranger duess Leo Tempini (66) da Bravuogn guardar ch’ils visitaders sa tegnan vi da las reglas ed infurmar davart la natira, la cuntrada e la cultura.

Ranger per il Lai da Palpuogna

Sco quai che Otmar Graf il responsabel dal project dal Parc Ela ha ditg, vegnian ins la fin da l’onn a decider, sch’ins veglia cuntinuar l’auter onn cun il servetsch dal ranger. Leo Tempini fiss en mintga cas pront era il proxim onn da lavurar sco ranger, ha el ditg ad RTR. Ed el na veglia betg esser in policist, pli impurtant saja per el da sensibilisar ils visitaders per la bellezza dal conturn dal Lai da Palpuogna.

Massa glieud la fin d'emna

Surtut la fin d’emna visitan mintgamai fitg bleras persunas il lai che sa chatta gist dasper la via dal Pass da l’Alvra. Cun dumbraders digitals vegnan quest atun dumbradas las persunas che visitan il lai. Questas cifras èn lura era impurtantas per il concept d’utilisaziun che la vischnanca da Bravuogn Filisur vul elavurar l’auter onn. Tranter auter vul la vischnanca da Bravuogn Filisur meglierar la situaziun da parcar al lai da Palpuogna, ha ditg il president communal Luzi Schutz.

RR actualitad 11:00