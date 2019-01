Radund 60 persunas da l’entir Surses han visità l’inscunter a Savognin. La finamira è stada da chattar schliaziuns per eventuals conflicts e puncts communabels en favur dals turists.

Da communicaziun pli precisa fin ad indemnisaziuns per sendas

Differentas gruppas da lavur han analisà la situaziun actuala e tschertgà soluziuns pussaivlas. Uschia è tranter auter vegnì menziunà ch’i dettia per part mancanzas en la communicaziun, per exempel sch’i vegnian fatgas loipas ed ils purs na san betg cura che las preparativas entschaivan.

Puncts da meglierar dettia quai era tar las saivs electricas che passan ina via, u ch’ins pudess indemnisar purs sch’els dattan lur terren per far per exempel ina senda da viandar l’enviern.

Ideas vegnan analisadas – e tut tenor realisadas

Las ideas da las gruppas da lavur vegnan proximamain analisadas ed i duai vegnir decidì tge ideas che duain vegnir realisadas. A questa gruppa da project fan part Gian Sonder, pur e suprastant da la vischnanca da Surses, Tanja Amacher, la directura da Savognin Bivio Alvra Turissem, e Batist Spinatsch. manader da la cussegliaziun dal Plantahof da Landquart.

En radund in onn duai dar il segund barat tranter il puresser ed il turissem.

