Puspè in festival da teater a Tusaun

A partir dals 1 fin ils 3 da zercladur 2018 ha lieu a Tusaun il 10avel Festival da teater Grischun per amaturs. Enfin ils 15 da december pon gruppas interessadas s’annunziar.





Il festival da teater vegn organisà da l’Uniun grischuna per il teater popular. Dapi l’onn 1989 datti regularmain in festival da teater. Quel è per solit a Tusaun, sulet il 2001 è il festival stà a Cuira, il 2004 a Haldenstein.

La finamira dal festival è il barat cultural da differentas parts linguisticas e da pussibilitar inscunters tranter las differentas gruppas da teater. L'ultim festival da teater è vegnì visità da radund 2000 persunas.