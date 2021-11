Credit supplementar per «Rutsch» da Brinzauls

La radunanza communala d'Alvra ha approvà il credit supplementar da 3,25 milliuns francs per la gallaria da sondagi dal «Rutsch» da Brinzauls. Raschun per il credit è il fatg ch'il tunnel da sondagi da Brinzauls – ch'è il mument en construcziun – custa dapli che spetgà. Oriund eran planisads 10,55 milliuns francs per il tunlel che duai drenar la muntogna da Brinzauls.

Ma, l'offerta la pli favuraivla ch'è vegnida fatga, custa 11% dapli che calculà. Sin quai ha la direcziun dal project analisà da nov l'entir project. La conclusiun è stada ch'il project è cun 13,8 milliun francs bler pli auts che calculà l'entschatta.

Total surpiglian Confederaziun e chantun radund 90% dals custs, pia 2,925 milliuns. Il rest surpiglian la vischnanca Alvra, l'uffizi da construcziun bassa, la Viafier retica e tut tenor anc auters partenaris da project che profiteschan a moda directa u indirecta dal project.

Approvà nova concessiun cun ovra electrica Casti

Suenter la vischnanca da Surses ha er il suveran d’Alvra decis da reglar da nov las concessiuns en connex cun l’ovra electrica a Casti. Il suveran ha approvà la cunvegna davart la scadenza da concessiun. En quest connex duaja la vischnanca vegnir indemnisada cun passa 4 milliuns francs.