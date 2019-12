Ils votants e las votantas da Surses han approvà il glindesdi saira a chaschun da la radunanza communala il preventiv da l’auter onn. Quel prevesa in surpli da radund 750'000 francs. Quai tar expensas da passa 31 milliuns francs. Netto planisescha la vischnanca dad investir 9,1 milliuns francs. Per il pertutgan quellas investiziuns l'infrastructura communala sco er l'infrastructura turistica a La Nars.

Ultra da quai han ils da Surses approvà plirs credits per projects d’investiziuns. Uschia duai la Veia La Motta a Parsonz vegnir sanada per 360'000 francs e la punt Lecsch vegnir renovada dal tut per 800'000 francs. En pli ha la radunaza communala approvà l'augment da la contribuziun da promoziun per in nov hotel a Savognin da 600'000 sin 800'000 francs.

Il pe da taglia resta er l'onn che vegn a Surses tar 100% da la taglia chantunala simpla.

