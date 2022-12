La radunanza communala da Surses ha decidì da sbassar il pe da taglia da 100% sin 90% da la taglia chantunala simpla. Il preventiv dal 2023 è vegnì approvà, el prevesa in surpli d’entradas da radund 52'000 francs. Il preventiv dal quint d’investiziuns da l’auter onn è era vegnì approvà, quel prevesa investiziuns bruttas da radund 11,8 milliuns francs.

Per construir la nova chasa da scola Grava a Savognin, è vegnì approvà in credit d’impegn da circa 1,8 milliuns francs. A Mulegns po vegnir bajegiada ina nova fermada per l’auto da posta per 700'000 francs.