Sco ultima da 6 vischnancas ha er quella da Lantsch approvà da prolungar il contract cun il Parc Ela. Quai ha la radunanza communala decis glindesdi saira unanimamain.

Gia avant il GEA da Lantsch èsi dentant stà cler, ch'il parc po cuntinuar cun ses manaschi per ulteriurs 10 onns. Per ch'il parc survegni glisch verda hai numnadamain mo duvrà in GEA da quatter vischnancas.

Ulteriuras decisiuns

Ils da Lantsch han ier plinavant approvà il preventiv da quest onn. Quel prevesa in deficit da radund 190'000 francs – quai tar expensas da var 7,3 milliuns francs.

In credit da 400'000 francs per la renovaziun da la plazza da parcar Sumvoi ha la radunanza dentant refusà. La decisiun è crudada cun 12 encunter 9 vuschs tar trais abstinenzas.

