Passa 8'000 kilometers cun partenza a Budapest ed arrivada a Freetown en Sierra Leone: quai è la rally Budapest – Bamako. Sper l'aspect da cursa è la part da solidaritad cun la populaziun indigena in aspect fitg impurtant. Quai raquinta Remo Hosig, ch'ha realisà ses siemi da vita.

«Vinavant vegn'ins be communablamain»

Partids èn Remo Hosig, ch'ha gì l'idea da sa participar a la rally Budapest-Bamako e ses navigatur Stefan Honegger la fin da schaner. Suenter 8'000 kilometers èn els turnads mez favrer en Svizra.

Be communablamain

Els hajan savì che la rally vegn a manar els e l'auto als cunfins. Cun «be» ina panna han els dentant er gì in tant cletg, di Remo Hosig, ch'ha gì l'idea per sa partizipar a la cursa. Cun il dieschavel plaz en lur categoria èn els uschia er fitg cuntents. «Dapli ch'il bun resultat quintan dentant las experientschas e las impressiuns durant la cursa», resumescha Hosig. Cun ir cun l'auto da Budapest e da la costa dal vest da l'Africa oragiu hajan els realisà ch'ins vegnì be communablamain vinavant - en la cursa ed en la vita.

Legenda: Remo Hosig (dretg) e ses navigatur Stefan Honegger. MAD

La rally da charity ha tenor atgnas infurmaziuns purtà agid e prestaziuns en valur da 900'000 euros, ins ha plantà a Sierra Leone in iert grond da fritgs ed ina scola è vegnida renovada.