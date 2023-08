A Razén investighescha la polizia pervi d'incendis intenziunads. Là hai brischà la gievgia duas giadas. La situaziun en connex cun ils incendis saja fitg speziala, ha ditg ina pledadra da la Polizia chantunala sin dumonda da l’agentura da novitads Keystone-SDA. Ils pumpiers hajan l’emprim stizzà in incendi da cultira dad ina hectara e suenter, 300 meters davent, in deposit da laina. Sper ils 27 pumpiers è, tranter auter, era stà en acziun in inspectur da l’Assicuranza d’edifizi dal Grischun.

Legenda: Polizia chantunala