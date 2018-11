Sco quai che Luzi Steier, il president da la societad dals purs chascharia Savognin e conturn ha ditg, veglian ins entschaiver l’emprim onn ad elavurar radund in milliun liters latg u 100 tonnas chaschiel ad onn. Pli tard veglian ins augmentar la producziun, sch’ils affars marschian bain, uschia Steier.

Tut il latg che vegn elavurà è latg da fain senza pavel da silo. Products cun il label da bio na vegni però betg pli a dar. Ils products da latg e chaschiel pon ins cumprar en la butia ch’è en il medem bajetg sco la chascharia.

Per la vendita en affars pli gronds ha la societad dals purs gia chattà in partenari, cumpraders pli gronds n’èn per il mument dentant betg anc avant maun.

