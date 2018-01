Reavertura da la Landi Tusaun il 2018

La Landi vuless avrir las portas gia il 2018 a Tusaun. Enfin ch'igl è uschenavant vegn retratg in provisori en ina halla vida en la zona d'industria a l'ur da Tusaun.

Il schoc è stà grond ils 14 da december, cura che la Landi a Tusaun è daventada unfrenda d'in incendi. In emprendist da la filiala ha mess il fieu. «Cletg en il discletg avain nus gì cun avair naginas persunas blessadas grevamain e mo in donn da material» recapitulescha Joachim Kirchler quel grev temp per el e ses persunal.

Reavertura planisada il 2018

«Ils plans èn sin maisa e la reavertura è planisada per la fin da l'onn» spera Kirchler. Il mument èn inoltradas las dumondas da construcziun. La nova Landi vegn ad esser pli u main identica a la veglia. Enfin ch'ins sa retrair las novas localitads vegni a dar in provisori da containers per la butia da tancadi. Per porscher ils ulteriurs products sa vegnir fittà ina halla vida en la zona d'industria a l'ur da Tusaun. Sin ina surfatscha da 700 meters quadrat, che correspunda ad in terz da la surfatscha da la filiala brischada vegn la clientella a chattar a partir da mars ils products ils pli dumandads, resumescha Kirchler il proxim futur. A Tusaun fa la Landi ina svieuta da 15 milliuns francs per onn.

