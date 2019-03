cuntegn

Grischun Central - Reavertura temporara da l'hotel Posta ad Andeer

L'hotel Posta ad Andeer ch’è serrà dapi il schaner da quest onn, duess vegnir renovà per plirs milliuns francs. Perquai che la planisaziun sa retardescha, vegn l'hotel avert l’avrigl, e quai per radund in mez onn.