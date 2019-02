Regiun Alvra: Carta turistica per trais regiuns turisticas

La nova carta turistica duess avair num «Berg Erlebnis Card Albula». L’idea è che mintga regiun turistica offrescha trais purschidas cun in grond rabat, inclus duess era esser il traffic public che colliescha las trais regiuns turisticas. La nova carta na duess betg remplazzar las cartas turisticas existentas sco per exempel la Ela Card.

Sco quai ch’il sviluppader regiunal Daniel Kunfermann ha ditg envers RTR, duess la nova carta esser in supplement per quels giasts, che vulan nizzegiar ulteriuras purschidas da la regiun Alvra. L’avrigl s’inscuntran ils turistichers da la regiun, per definir il proxim agir.

