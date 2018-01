La plazza vegn finanziada per ina mesadad cun daners da la nova politica regiunala (NRP) che l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun AWT metta a disposiziun. L’autra mesadad surpiglia il parc natiral regiunal Parc Ela. Tatjana Horvath vegn a lavurar tenor la finanziaziun mintgamai 40% per la Regiun Alvra e per il Parc Ela.

Daniel Kunfermann è maridà ed ha famiglia. En ses lieu da domicil a Domat è el commember dal cussegl da scola e represchentant da la Partida liberaldemocratica. El è era activ en la PLD chantunala, tranter auter sco webmaster. Il davos ha Daniel Kunfermann lavurà tar l’Armada svizra a Berna.