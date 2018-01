Renata Geronimi – presidenta per semper?

Sco quai che Renata Geronimi ha ditg envers RTR, na saja betg stà pussaivel da chattar ina persuna che vul surpigliar il presidi. Ella crai che las chantaduras ed ils chantadurs sajan memia bain disads, forsa haja ella fatg memia bler, u forsa hajan els tema da stuair investir memia bler temp en il presidi. Ella crai che cun radund duas uras temp da lavur, saja il presidi franc pussaivel da far per in e mintgin. Ussa ha ella decidì da star presidenta enfin il pli ditg tar il giubileum da 25 onns ch’è l’onn 2021. Lura saja definitiv finì.

