A l’ur dal parcadi datiers da la baselgia, la canorta e pliras chasas s’auzan ils profils da l’antenna en il tschiel. Passa 40 meters auta duai la tur per telefonia mobila vegnir. Ord tema per la sanadad e la fatscha dal vitg vulan abitants ussa far resistenza cunter il project da la Swisscom.

Ch’i dovra er en il Grischun la 5avla generaziun da la telefonia mobila (5G), da quai è la gruppaziun d’abitants ch’è cunter ina tala antenna a Valbella persvasa. Pertge ils gronds temas futurs sco il charrar autonom, l’intelligenza artifiziala u l’internet da la chaussas duain er esser qua pussaivels. Dentant ch’ina tala antenna duai vegnir ussa erigida en ina zona d’abitar a Valbella, cunter gliez vul la gruppaziun d’indigens, possessurs da segundas abitaziuns e giasts far frunt. I dettia anc auters lieus per eriger questa antenna en els persvas – uschia per exempel ordaifer il vitg si Cresta Sartons, nua ch’igl ha gia in'antenna da l'actuala generaziun (4G).

Prender serius las temas

In dals represchentants da la gruppaziun cunter l’antenna da 5G en il vitg da Valbella è l’indigen Kaspar Jörger. Bain n’haja el sez nagina tema per sia sanadad pervia da las irradiaziuns da las antennas da 5G. Dentant stoppian ins era prender serius quellas temas. Pertge ils studis fatgs fin ussa sajan er cuntradictorics. «Nus avain studis che din ch’ils privels da sanadad pervia da l’irradiaziun sajan gronds, auters studis din ch’i dettia insumma nagins privels», uschia Kaspar Jörger. Cunquai ch’i na dettia betg in parairi cler, sche las irradiaziun da la telefonia mobila sajan a lunga vista nuschaivlas per la sanadad u betg, sajan blers era malsegirs ed hajan tema.

Dumonda da cumpetenzas

Ils plans per l’antenna da telefonia mobila en il vitg da Valbella èn era tema a la radunanza da burgais da glindesdi saira. Pertge la tur d’antenna da varga 40 meters autezza duai vegnir erigida sin il territori da la vischnanca burgaisa da Vaz. Ed en quest connex vul la gruppaziun cunzunt savair, sch’il cussegl dals burgais po simplamain vender in dretg correspundent a la Swisscom senza il consentiment da la radunanza da burgais.

Cun suttascripziuns e recurs cunter l'antenna

La gruppaziun d’abitants vul dentant era far squitsch sin ils responsabels da la Swisscom, da la vischnanca burgaisa e sin las autoritads communalas. Per l’ina infurmescha ella cun in fegl sgulant ils auters indigens, possessurs da segundas abitaziuns e giasts dal project. E per l’autra vegn ella a rimnar suttascripziuns per intimar tut ils responsabels da prender serius ils quitads da la populaziun e d’evaluar in auter lieu per l’antenna – in ordaifer la zona bajegiar. Per quels che dastgan far recurs preparan els ina brev da model.

RR actualitad 17:00