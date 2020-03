En il Cussegl grond è Rina-Steier Peduzzi stada ils onns 1994 – 2000. Durant ils onns 1980 – 1986 è ella stada la schefredactura da La Pagina da Surmeir. L’onn 2013 è ella vegnida undrada cun il premi SRG.R, la societad purtadra da RTR. Quai per ses engaschi en differentas domenas da la vita publica, per la promoziun da las dunnas e per ses engaschi per la cultura e la lingua rumantscha.

RTR actualitad 07:00