La via taliana tranter Puntcrap ed il tunnel Balamburtg po vegnir sanada. Il project prevesa tranter auter da renovar la structura da la via e da schlargiar il profil traversal da la via. Per quest intent ston vegnir construids numerus novs mirs da sustegn e punts a spunda. Consequenza dal schlargiament da la via è che las duas fermadas da bus en la fracziun Balamburtg ston vegnir adattadas.

Damai ch'il tunnel da Roffla vegn reparà sur plirs onns, sto in vial en quel vegnir serrà ed il traffic svià sur la Via d'Avras. Per quest motiv surpiglia l'uffizi federal per vias 8,4 milliuns francs dals custs totals dad 11,8 milliuns. Il rest va per grevezza dal chantun e da la vischnanca d'Andeer. La regenza grischuna ha approvà il project.