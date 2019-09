La vischnanca da Surses veglia tegnair ferm vid la pratica da manar tras la radunanza communala per rumantsch, ha ditg Giancarlo Torriani, suprastant da Surses. Tgi che fetschia ina dumonda en talian u en tudestg durant la radunanza communala, survegnia dentant era en l’avegnir la resposta en sia lingua materna.

A Zernez ston ins chapir rumantsch

Era a Zernez è la radunanza communala en rumantsch. En dumonda na saja quai mai vegnì mess, ha ditg Emil Müller, il president communal. Durant la radunanza communala saja pussaivel da far dumondas en tudestg, la resposta dettia quai però mintgamai per rumantsch.

Medel/Lucmagn respunda era per tudestg

A Medel/Lucmagn vegn la radunanza communala era manada tras per rumantsch. Quai saja impurtant per il mantegniment dal linguatg, ha ditg il president communal Rico Tuor. Sch’ina persuna da lingua tudestga dumondia insatge per tudestg, dettia quai era ina resposta per tudestg.

