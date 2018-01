Salouf: Avegnir dal runal è intschert

Avant 15 onns ha ina fundaziun dal chantun Son Gagl finanzià in runal d’uffants a Salouf. Suenter la fusiun da la vallada è il runal vegnì surdà a la vischnanca da Surses. Malgrà ch’igl ha quest enviern dà blera naiv, n’è il runal betg vegnì installà. Quai ha differentas raschuns.

Sin la tavla naira davant il Volg da Salouf è da leger ina infurmaziun da burgais preoccupads che sa dumondan, nua ch’il runal saja svanì e ch'ins saja en contact cun la vischnanca.

Sin dumonda da RTR ha il president communal da Surses Leo Thomann ditg, ch’ins saja sa decidì da betg installar pli il runal. Il problem saja ch’i na dettia nagina maschina da far pistas pli a Salouf, ed era nagina persuna da la vischnanca che veglia surpigliar la responsabladad per il manaschi dal runal. Era saja il runal betg vegnì duvrà bler il davos temp. Ins saja però avert per midadas.

Sch’insatgi da Salouf fiss pront da surpigliar la responsabladad per il runal e da guardar per la concessiun necessaria, alura fiss la vischnanca pronta d'installar gratuit il runal a Salouf. Pussaivel saja senz’auter, d’installar il runal anc avant las vacanzas da sport dal favrer. Sche quai vegn a capitar, dependa damai da l’iniziativa da privats.

