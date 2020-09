cuntegn

Salouf - Sajettà trais tschiervs da curuna

Grond cletg per ina gruppa da 13 chatschaders a Salouf il mardi en damaun. Mario Devonas, ses figl ed in terz chatschader han sajettà trais tschiervs da curuna ed in tschierv da diesch senza curuna – tut la medema damaun.