Ier saira a la radunanza communala decis cun 100 cunter 14 vuschs, da vender a la fundaziun per il pretsch simbolic dad in franc trais parcellas necessarias per il project. Vitiers ha il suveran da Surses approvà cun 82 cunter 38 vuschs ina contribuziun da maximal 510'000 francs per il project «Salvar ils Mulegns».

Origen vul museum

La Fundaziun d'Origen vul far or da la Chasa alva in museum da viadi. Il museum duai mussar cun exposiziuns alternantas l'istorgia dal viagiar che ha cumenzà avant passa 4'000 onns. L'avertura duai esser l'onn 2021. Il museum da viadi a Mulegns duess esser in museum vital, nua ch’ins po mangiar, guardar, leger, emprender e pernottar. Planisads èn er ina butia ed ina pastizaria che regorda al grond temp dals pastiziers grischuns en las metropolas europeicas.

Project per allontanar part da fatschada è annullà

Oriund aveva l'Uffizi da construcziun bassa scrit ora ina concurrenza d'architectura per pudair far pli lada la via tras Mulegns. Gudagnà aveva in project che aveva vulì allontanar ina part da la fatschada da la chasa.

Perquai che questa pussaivladad n'ha dentant betg propi plaschì ni a la populaziun ni al chantun, cun quai che la meglieraziun fiss anc adina betg stada optimala, è Origen vegnì cun l'idea da spustar la Chasa Alva. Uschia dessi avunda plaz per la via. Il Telesguard ha rapportà ils 17-04-2019:

I fa prescha

A partir dal prim da schaner 2020 tutga la via tras Mulegns betg pli al chantun mabain a la Confederaziun. Perquai ch'igl è probabel che lezza na vegn betg da meglierar la situaziun en in temp util, èsi impurtant ch'il project per spustar la Chasa Alva po cumenzar anc quest atun. Uschiglio stuessan las lavurs puspè vegnir sistidas.

