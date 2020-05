A San Bernardino han cumenzà oz las lavurs per renovar ed engrondir la basa da la polizia da traffic da la Polizia chantunala. Quella è prest 50 onns veglia.

En tut vegnan investids 7,3 milliuns francs. Il project prevesa ina sanaziun totala dal bajetg existent. Tut vegn adattà a las pretensiuns dad ozendi, uschia daventa il bajetg grazia in ascensur er accessibel a persunas cun in impediment. Stgaudà vegn il bajetg da nov cun pellets e betg pli cun ieli. Drizzà en cumplettamain da nov vegn era la centrala che surveglia il traffic. Era suenter la renovaziun che cuzza radund in onn, vegnan a lavurar radund 20 persunas en il bajetg. Durant las lavurs da construcziun lavuran ils policists il mument temporarmain a Valragn, Mesocco ed a Roveredo.