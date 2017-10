Savognin: 19.40 per in di culs skis – e quai 40'000 giadas

Las Pendicularas da Savognin SA van en l’offensiva: Durant il mais d’october vendan ellas 40’000 cartas dal di, per damain che 20 francs per carta. L’acziun è vegnida preschentada a la radunanza dals acziunaris.





L'offerta da las pendicularas è in rabat da 66%: Per 10 dis dals mais december, schaner, favrer e mars vendan ellas cartas dal di per creschids, che custan 19.40 francs il toc. Per giuvenils, uffants e seniors datti pretschs cun anc dapli rabat.

« Uschespert ch’in giast è a Savognin di el quant bel ch’igl è qua, e cun quest pretsch essan nus persvadids, ch’ils giasts vegnan. » Christian Prinz

directur pendicularas Savognin

Per tgenins dis che l'offerta vala defineschan las pendicularas oravant. La prevendita da las cartas dal di cuzza enfin la fin d’october.

Offerta restrenschida

Per mintga di selecziunà stattan a disposiziun 4'000 cartas dal di. Questa limita hajan ins fatg, perquai ch’ins veglia garantir era cun quest pretsch da cumbat, che la qualitad constettia.

Tenor Christian Prinz saja la limita en il territori da skis da Savognin circa 7’000 persunas al di.

Purschida per levamarvegls

Dasper questa nova offerta han las pendicularas preschentà lur nova offerta che sa numna «Early Bird». Mintga dumengia dal favrer 2018 èsi pussaivel dad ir cun skis a partir da las 06:30 la damaun.

Tgi che posseda ina carta da stagiun po nizzegiar gratuitamain questa purschida, sulet l’ensolver che fa part da questa offerta sto vegnir pajà.

Cuntents malgrà pauca naiv

Plinavant han ils acziunaris da las Pendicularas da Savognin approvà il quint annual da l’onn da fatschenta 2016/17. Quel serra cun in gudogn da 1’200 francs. La svieuta è s’augmentada per 7% sin passa 8.6 milliuns francs.

Markus Schröcksnadel, il president dal cussegl d’administraziun da las Pendicularas da Savognin SA ha ditg, che resguardond l’enviern cun pauca naiv saja quai in resultat cuntentaivel.

Investiziuns pli grondas en il territori da skis

A l’ur da la radunanza generala ha Markus Schröcksnadel tradì, ch’ins veglia ils proxims quatter fin tschintg onns investir en ina nova pendiculara. Quella duai remplazzar la sutgera da Savognin a Tigignas. Per cuntanscher meglier Radons duai plinavant dar indrizs da far naiv che collieschan il territori da skis da Radons sur ina pista da Somtgant en direcziun da la staziun da muntogna dal runal da Naladas.

