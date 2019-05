Mesemna suentermezdi è stada la badigliada per la nova pendiculara da Savognin a Tigignas. La sutgera da l’onn 1987 e la staziun da val èn gia dismessas. L’avertura da la nova pendiculara è planisada per ils 7 da december. Ils custs muntan a 10.5 milliuns francs.

«Cun la nova pendiculara da 10 vesa la glieud che passa a Savognin dalunga ch’i dat in territori da skis modern», ha ditg Markus Schröcksnadel, il president dal cussegl d’administraziun da las pendicularas da Savognin a l’emprima badigliada. Plinavant daventia il viadi pli segir. Surtut per in territori da skis cun bleras famiglias saja quai fitg impurtant. La nova pendiculara saja era impurtanta per la reputaziun dal territori da skis.

Pli spert sin la muntogna

La pendiculara vegn ad avair 37 gondlas per mintgamai 10 persunas. Ella po transportar enfin 2’000 persunas l’ura. Sch’i fa da basegn èsi pussaivel d’augmentar il dumber da gondlas sin 48, uschia ch’i fiss pussaivel da transportar enfin 2’600 persunas l’ura. Cuzzava il viadi da Savognin a Tigignas pli baud cun la sutgera anc 7 minutas e 42 secundas, cuzza quai cun la nova pendiculara anc 4 minutas e 30 secundas.

Legenda: La pendiculara vegn ad avair 37 gondlas per mintgamai 10 persunas e po transportar enfin 2’000 persunas l’ura. Pendicularas Savognin

