A l’occurenza «Partenza» da glindesdi saira è tranter auter vegnì preschentà en in «livestream» il concept en connex cun corona. Plinavant è vegnì surdà il premi «gutta turistica». Quella va a Bivio.

Regiun turistica è pronta per la stagiun d’enviern

Ils responsabels da las pendicularas, da turissem, scola da skis e gastronomia èn da buna speranza – ch’i vegnia a dar in bun enviern. In emprim signal positiv saja la blera naiv che saja crudada. Per impedir che memia blera glieud giaja cun il bus da sport a Savognin, vegnia quel manà dubel. Las pendicularas vegnian a laschar mo mintgamai sis empè da 10 persunas en las gondlas tranter Savognin – Tigignas – Somtgant.

Dapertut cun mascrina

Plinavant valia sin tut ils implants in obligatori da purtar mascrina, e quai era sin ils runals, sin las sutgeras e davant las cassas. La davosa fin d’emda haja il concept funcziunà fitg bain, uschia las Pendicularas da Savognin. Ellas appelleschan però als sportists d’enviern da betg nizzegiar las uras da grond travasch sche pussaivel. Ins na stoppia betg adina ir a mangiar da mezdi punctual a las 12:00 u ir punct a las 10:30 sin la pendiculara, cura che tuts giajan amunt.

Bivio gudogna la gutta turistica

Plinavant èn vegnids annunziads ils victurs da la « gutta turistica ». L’uschenumnà «Tourismusnagel» vegn surdà mintg’onn a manaschis ch’han survegnì almain 100 valitaziuns da giasts ed indigens.

Emprim post: Cinema Stalla Bivio (premi è dotà cun 5'000 francs)

Segund post: Ivo's Capuns (premi è dotà cun 2'500 francs)

Terz post: Hotel Post a Bivio (premi è dotà cun 1'250 francs)

Nov logo per la regiun turistica

Cun ina nova marca vul la regiun turistica da Savognin Bivio ed Alvra sa posiziunar da nov. A partir da la primavaira duai vegnir duvrà il logo «Val Surses». Il nov logo duai vegnir duvrà per l’entira communicaziun en l’avegnir.

Legenda: Il nov logo. mad