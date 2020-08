Il boom da mountainbikes na para betg d’avair ina fin. Entant che bleras regiuns han gia fatg bler per il sport dals velos da muntogna, è la regiun enturn Savognin anc pauc sviluppada. Cun in masterplan (e-)bike vul la regiun far dapli ch’enfin ussa per ils velocipedists.

Actualmain è Savognin Bivio Alvra Turissem vi d'examinar, tge rutas che stuessan vegnir colliadas, meglieradas u construidas da nov. Intginas chaussas èn gia vegnidas fatgas, uschia hai gia dà rutas ch’èn vegnidas transferidas d’ina via principala sin ina via laterala.

I dat dentant era plans per rutas cumplettamain novas. Uschia prevesa il plan strategic tranter auter da far ina ruta da Bivio sin il pass dal Güglia, u da far ina nova ruta che va da Somtgant a Radons.

Novas rutas a partir da l'auter onn

Questa stad vul l’organisaziun turistica nizzegiar per far ils plans e discutar cun ils possessurs dal terren, ha ditg Linda Netzer, la responsabla per il svilup tar Savognin Bivio Alvra Turissem. Sche tut va tenor plan pon las emprimas rutas novas gia vegnir construidas la stad da l’auter onn. Rutas spezialas mo per e-bikers na duai betg dar, ma tut tenor pudess quai dar staziuns da chargiar ils accus lung da las rutas, ha ditg Linda Netzer.