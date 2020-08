Per la segunda giada ha lieu en il Surses l’occurrenza da musica «Hall im Stall». Quella vegn puspè organisada da Roland Oehler. A Savognin èn tranter auter dad udir Domenic Janett e Pepe Lienhard quest venderdi saira. A fin van ils concerts la sonda.

Sco quai che Roland Oehler ha ditg ad RTR, dettia quai bleras stallas vidas, e quellas veglia el nizzegiar cun far concerts da musica. L’idea saja da far mintg’onn en differentas stallas concerts, ed uschia porscher in’offerta culturala per indigens e giasts.

Quest onn hai per l’emprima giada dà concerts era a Bivio. L’auter onn pensa l’organisatur d'era far concerts a Riom. Pertutgant la schelta da musica sajan els averts per tut, quai possia era ina giada esser musica da rock.