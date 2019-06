Atgnamain aveva il possessur da l'hotel Arlos, Albert Hengartner, tschertgà in fittadin per l’hotel. Perquai ch’el n’ha dentant betg chattà in fittadin adattà, vegn el uss sez ad engaschar in pèr da l’Ungaria che vegn a manar l’hotel.

L’hotel duess porscher 10 chombras ed ina cuschina plitost simpla. Ils pretschs da l'hotel duessan esser uschè auts, ch’era ina famiglia po sa prestar quels. En la regiun è Albert Hengartner enconuschent sco patrun da l’ustaria Roggi’s Baizli, che vegn ussa manada da ses figl.

