Hotel Danilo/Pianta serra sias portas – forsa per adina

Sco quai che la possessura Clarita Klee-Pianta ha ditg sin dumonda da RTR, sajan ils affars marschads mal l’enviern passà. Pervi da la situaziun actuala fitg difficila, haja ella decidì da serrar las portas ord raschuns economicas. Ils daners sajan a fin. Concurs na saja il hotel dentant betg, ha ditg Clarita Klee-Pianta. Tut il persunal haja survegnì la desditga.

Sch’il hotel avria puspè in di sias portas saja il mument intschert. I dettia bleras pussaivladads per l’avegnir, en tge direcziun ch’i giaja na sappia ella betg anc, ha Clarita Klee-Pianta manegià.

Pictur enconuschent ha pernottà en il hotel Pianta

Il hotel Danilo/Pianta è in hotel da tradiziun. Clarita Klee-Pianta maina il hotel gia en la quarta generaziun. Entschet ha tut cun il Hotel Pianta, ch’è vegnì construì da Pietro Pianta (1796 – 1870). In dals giasts enconuschents dal Hotel Pianta è stà il pictur Giovanni Segantini (1858 - 1899), ch’ha vivì in temp en il hotel cun sia famiglia.

Enconuschenta è era stada la discoteca dal Danilo. Quella ha dentant serrà l’onn 2006, perquai ch’ella na rendeva betg pli – ils giasts mancavan. La raschun è stada l’avertura dal hotel Cube, ch’aveva bajegià ina discoteca moderna e gronda.