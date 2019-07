El dat actualmain da discutar a Savognin: In crap sin ina senda da viandar, tranter Savognin e Tussagn. Plazzà da la vischnanca Surses per evitar che vehichels cun motor passan ina senda da viandar. Quai na plascha dentant betg a tuts.

In crap duai franar ils motorisads

Il crap ha ina grondezza da circa in meter cubic, plazzà amez la senda da viandar curt avant Tussagn. «Quads» ed auters vehichels na pon uschia betg pli passar. Leo Thomann, il president communal da Surses ha ditg sin dumonda, che vehichels hajan adina puspè donnegià la senda da viandar. Quai na possia la vischnanca betg acceptar. E spert è stà qua il crap che fraina ils motorisads.

Legenda: Qua na passan nagins vehichels cun quatter rodas pli. RTR, Federico Belotti

Ma quai saja memia privlus, èn da sentir vuschs da la populaziun. In velocipedist pudess vegnir cun in tempo giu da la senda taissa, e sa blessar cun vesair memia tard il crap.

Tge di il dretg da quest cas?

Peder Cathomen, il giurist da la vischnanca Surses di, ch’in crap saja bain ina buna metoda, da bloccar ina via, ma: Il crap stoppia esser signalisà baud avunda cun ina tavla ch’averteschia dal privel. Il mument n’è quai betg il cas, uschia ch’en il cas d’in eventual accident, stuess vegnir sclerì, sche la vischnanca ha fatg tut endretg.

Mardi proxim tracta la suprastanza communala il crap che dat da discutar. Tenor il president communal Leo Thomann, hajan ins lura da decider, sch’ins veglia laschar il crap nua ch’el è, u puspè pigliar davent el e marcar la via cun in scumond da charrar. E sch’i fetschia da basegn era dar multas a quels che passan la senda da viandar cun in vehichel cun motor.

