Per el saja adina stà in siemi da posseder in’atgna garascha ha ditg Tiziano Bruseghini (43). Al lieu actual saja el mo locatari. Ina cumpra da la garascha na saja betg stà pussaivel. La garascha Carisch a Savognin saja dentant vegnida venala, ed ins saja sa cunvegnì sin l’affar.

Sco quai che Tiziano Bruseghini ha ditg, veglia el surpigliar era ils emploiads da la garascha Carisch. I saja planisà d’avair otg emploiads indigens. Fin la fin da l’onn veglia Luzi Carisch (62) anc lavurar en garascha, e suenter anc gidar parzialmain sch’i fetschia da basegn.

1 / 3 Legenda: Tiziano Bruseghini (da la vart sanestra) surpiglia la garascha da Luzi Carisch. Federico Belotti 2 / 3 Legenda: Qua, en la garascha Carisch, vegn en l'avegnir ad esser la garascha Bruseghini. Federico Belotti 3 / 3 Legenda: La garascha Bruseghini fa midada. Federico Belotti

Per ils clients da las garaschas Bruseghini e Carisch na duess midar nagut. Tut las purschidas d’enfin ussa duessi era dar en l’avegnir. Tge che capita cun las localitads da la garascha Bruseghini al lieu actual, n'è per il mument anc betg cler. Il possessur Giovanni Peterelli di ch'i na saja betg cler per tge che la garascha vegnia duvrada en l'avegnir. Tar il tancadi na duessi dar naginas midadas, quel resta al lieu existent.