Il mument vegnia vendì anc stgars 15% dal latg ordaifer. Luzi Steier spera, ch’enfin la fin da l’onn possia l’entir quantum da latg dals sis purs da latg da Savognin, Cunter e Parsonz vegnir duvrà en la chascharia. Il mument ins saja en contractivas per affars pli gronds.

84 chaschiels per di

Mintga di cun excepziun da la dumengia producescha la chascharia 84 chaschiels gronds – vitiers vegnan chaschiels loms e jogurts. Quels èn uschè dumandads, che la chascharia ha cumprà l’onn passà ina nova maschina da far jogurt che vegn duvrada mintga di.

Actualmain venda la chascharia radund in terz dal chaschiel producì a Savognin en l’atgna butia. Il rest va per gronda part en butias da la Svizra Orientala e da l'ulteriura Svizra tudestga. Era tar divers grossists datti da cumprar il chaschiel da Savognin, contracts fixs per la vendita n’ha la chascharia dentant anc nagins.

Cifras na vegnan betg communitgadas

Tge svieuta che la chascharia fa mintg’onn na vul il president da la chascharia betg tradir, ma l’affar scriva cifras nairas. Ils purs survegnan actualmain 63 raps per mintga liter latg. L’intent saja d’augmentar questa pretsch en l’avegnir, ha Luzi Steier ditg.