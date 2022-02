Radund 800 chasinas per las atletas ed atlets dals gieus olimpics 2022 avess la firma Uffer da Savognin vulì construir. Pervi dal Na dal suveran Grischun èsi stà nagut cun chombras olimpicas. Tuttina ha la fatschenta oz success cun questa chombra.

Peking empè da Tavau e San Murezzan. Igl è stà ils 3 da mars 2013, cura che las Grischunas ed ils Grischuns han ditg Na als gieus olimpics en noss chantun. Ina trumpada è quai stà era per la firma da laina Uffer da Savognin. Cun la chombra olimpica avess ella vulì fabritgar pitschnas vischnancas cun moduls da schember.

Betg laschà pender il chau

Suenter il Na per ils gieus olimpics en Grischuns è l’idea da la chombra olimpica, ch'il biro d'architectura Fanzun e la firma Uffer han elavurà, vegnida sviluppada vinavant. Sco quai che Enrico Uffer ha ditg, saja il Na dal suveran Grischun stà ina gronda trumpada. El saja stà persvadì ferm ch’i pudess tanscher per in Gea a l'urna. Vegnì èsi auter, uschia che la chombra olimpica è vegnida sviluppada enavant.

Oz ha Enrico Uffer grond success cun la vendita dal «Quadrin». I sa tracta d'in modul da lain che po star sulet u vegnir cumbinà cun blers moduls che furman lura ina unitad pli gronda. En questa moda e maniera èn per exempel vegnids construids ils hotels Jufa a Savognin, la Bever Lodge en Engiadina, u l’Arena da Biatlon a Lantsch. Enfin oz èn vegnids construids en la fabrica a Savognin gia dapli che 1'000 moduls. Là lavuran radund 100 persunas.