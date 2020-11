Ivo Schöbi da Savognin ha ina gronda passiun: Far capuns. Avant curt ha il cuschinier da Savognin avert in’atgna firma, ch’è sa spezialisada sin la vendida da capuns. Quest onn ha el gia fatg 35'000 capuns.

Dus dis a l’emna fa Ivo Schöbi capuns. Per pudair far els ha el prendì a fit la cuschina dal kiosc dal Lai Barnagn a Savognin. Ils capuns venda el sur affars da la regiun e sur si'atgna pagina d’internet. Sco quai ch’el ha ditg envers RTR, haja el grond plaschair vi dal far capuns.

Maletg 1 / 6 Legenda: Ivo Schöbi ha grond plaschair vi dal far capuns. RTR, Federico Belotti Maletg 2 / 6 Legenda: Il recept dals capuns è in secret. RTR, Federico Belotti Maletg 3 / 6 Legenda: Suenter ch'els èn fatgs vegnan ils capuns 20 minutas en il steamer. RTR, Federico Belotti Maletg 4 / 6 Legenda: Grazia la launa da nursa restan ils capuns frestgs era sin il viadi cun la posta. RTR, Federico Belotti Maletg 5 / 6 Legenda: Ils capuns vegnan fatgs en la cuschina dal kiosc dal lai Barnagn. RTR, Federico Belotti Maletg 6 / 6 Legenda: Ivo Schöbi venda ils capuns era sur l'internet. RTR, Federico Belotti

En congual cun sia professiun sco cuschinier possia el uschia era lavurar pli flexibel, e na stoppia betg adina lavurar la saira e las fins d’emna. Tge recept ch’el ha, na vul el betg tradir. Quai saja in secret da sia famiglia, ch’el haja da sia onda.

