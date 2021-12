La Musica Instrumentala Savognin stettia sin fermas chommas il mument. Cun 35 musicantas e musicants saja cuntanschì in dumber fitg allegraivel, ha ditg Oriano Netzer. Ils giuvens hajan grond interess da far musica. La sfida saja da pudair mantegnair en la musica era ils pli vegls. Fitg allegraivel saja ch’ils dus frars Giatgen e Tumasch Wasescha possian quest onn festivar 50 onns en l’uniun. Sch’i grategia da trair vinavant era auters uschè ditg, alura possia el dir en l’avegnir ch’el haja fatg in bun job.

Oriano Netzer vul tranter auter era cuntinuar cun ils concerts annuals da Tschuncaisma. Quels sajan mintgamai stads vendids ora e mussian ch’ins saja sin la dretga via. Era en il futur duaja dar in motto, cun in tema che mida dad onn tar onn. Ils davos onns hai per exempel dà concerts sut il titel Vive la France, Legendas u Chicken Run.

Bildergalerie