Il nov project sin la parcella Viols a Savognin vegn planisà da dus differents investiders. Els na sa chapeschan betg sco concurrents mabain sco cumplettaziun. Sin la parcella Viols da 18'400 meters quadrat, sur il lai Barnagn hai plaz per omadus projects.

Project Hotel da 4 stailas

La Panorama Developmet SA da Cuira planisescha il project, e sco gestiunari è la «Mövenpick Hotels e resorts» in hotelier enconuschent internaziunal da la partida. L'hotel da quatter stailas ha 108 stanzas cun 240 letgs. Custs da construcziun per l'hotel èn 20-25 milliuns francs.

Project resort da vacanzas

Per il resort da vacanzas segna la RESalpina GmbH cun sedia a Breil. Var 80 abitaziun repartidas sin pliras chasas cun 460 letgs duain vegnir bajegiadas sin la parcella Viols. La societad RESalpina po profitar da las experientschas fatgas cun il resort Pradas a Breil, in resort che vala sco in resort da success. Radund 30 milliuns duai il resort custar.

Vischnanca Surses

La vischnanca da Surses beneventa omadus planisaders, cun ina offerta zunt favuraivla. La vischnanca metta numnadamain a disposiziun la parcella Viols per in pretsch simbolic d'in franc. Tenor Leo Thomann il president da vischnanca da Surses è quai ina buna pussaivladad da sa participar senza prender enta maun daner. Questa proposta sto aunc vegnir approvada da la populaziun da Surses.

RR actualitad 08:00