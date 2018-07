Savognin sa prepara per il Donnschtig-Jass

Bler material da tecnica è necessari per l'emissiun.

L’occurrenza ha lieu la gievgia sin la Plazza Grava dasperas il Punt Crap en il center da Savognin. Radund 2'000 visitadras e visitaders vegnan spetgads al lieu. En la televisiun miran enfin in mez milliun persunas il spectacul da jass. Sco quai che Karin Hersche, suprastanta da la vischnanca Surses ha ditg hajan las lavurs da preparaziun gia cumenzà il mars. Ussa saja ins fitg cuntent che grazia la victoria dal davos Donnschtig-Jass, possia l’eveniment vegnir manà tras a Savognin. «Jau sun persvadida che quai è fitg in bun eveniment e buna reclama per Savognin, uschia ch’il num Savognin po vegnir purtà ora en l’entira Svizra», uschia la presidenta dal comité d'organisaziun.