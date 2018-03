La raschun per la dispita èn differenzas quai che pertutga il pensum da lavur dal vicari da Savognin: Il vicari general da Cuira Andreas Fuchs pretenda in post da lavur da 90% ed in secretariat cun ina plazza da 10% cun in agen biro. Il cumin-baselgia da Savognin però vul offrir mo ina plazza da 88.45% e quai senza agen secretariat. Quai ha ditg Pina Iseppi, l’actuara e vicepresidenta dal cumin-baselgia da Savognin sin dumonda da RTR.

Autras differenzas

Plinavant dettia quai ulteriuras differenzas quai che pertutga lavurs supplementaras sco religiun e la collavuraziun cun la scola. En ina radunanza extraordinaria dal cumin-baselgia da Savognin è vegnì decidì da sustegnair l’idea da la suprastanza dal cumin-baselgia.

Quel tschertga ussa anc ina giada il discurs cun il vicari general per guardar sch'il vicari da Savogin pudess retrair sia desditga. Cun Philipp Isenegger saja il cumint baselgia fitg cuntent, ha ditg Pina Iseppi. Tant l'uvestgieu da Cuira sco era vicari da Savognin Philipp Isenegger n’han sin dumonda betg vulì prender posiziun en chaussa.

