Savognin - Stgaudar cun laina è popular

Stgaudar cun ieli è out. Per l’ina custa ieli adina dapli, e per l’autra è il sbuf da CO2 dals stgaudaments d’ieli fitg nuschaivel per l’ambient. Perquai midan blers oz sin in stgaudament che va cun laina. L'uniun Ela Energiewelt ha envidà ad in’infurmaziun publica.