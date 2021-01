Sco quai che l’ustier ha ditg envers RTR, saja el disà da lavurar e simplamain star a chasa e far nagut na saja nagina opziun per el e sia partenaria. Cun la butia veglian els porscher in ulteriur servetsch e quai uschè ditg enfin che las ustarias possian puspè avrir.

La butia sa chatta en las localitads da l’ustaria, ella è averta da glindesdi enfin sonda e quai mintgamai da las set la damaun enfin las set la saira. E quai a partir da venderdi, ils 15 da schaner. A cuntinuar vegnia el vinavant cun ses servetsch da take-away, era la butia da vinavant averta sco enfin qua.