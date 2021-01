cuntegn

Savognin - «Yuki» è in vair vagabund

En il Grischun è mintgamai la vischnanca politica responsabla per giats senza dachasa. Il suprastant da Surses Adrian Ballat ha gì in cor per Yuki, ch’è vegnì chattà da turists a Cunter/Burvagn. Uschia han el e sia amia prendì si il giat. Dapi in mais è el però gia puspè sparì.