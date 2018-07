Ils megliers giugaders da schah da la Svizra cumbattan a Lai per il titel dal campiun svizzer.

Schah – Sport per il tscharvè

Schah è il pli enconuschent gieu da tavla dal mund. Il gieu vala sco sport. Ins stima che passa in milliun Svizzers e Svizras enconuschan las reglas dal schah. Ma be stgars 6'000 giugaders èn organisads en la federaziun svizra. Ils megliers cumbattan dals 12 fin ils 20 da fanadur a Lai al campiunadi naziunal per il titel dal campiun svizzer.

Passa 250 giugaders e giugadras da tut la Svizra èn vegnids, tranter els divers gronds maisters. Els tuts giogan en set categorias, il pli giuven ha 6 onns, ils pli vegls èn gia pensiunads.

Tranter ils participants èn er plirs Grischuns: En il turnier principal 1 è Dario Bischofberger da Trimmis, il pli ferm Grischun. El è actual il numer 10 dals juniors.

